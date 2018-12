Twee extra inbraken in Poederlee JVN

04 december 2018

Bij de politie in Turnhout zijn nog twee extra meldingen binnengekomen over inbraken die in de Lilse deelgemeente Poederlee zijn gepleegd. Zowel bij een woning in de Zittaartse Heide als in de Berkenlaan werd een raam geforceerd om vervolgens de woning te doorzoeken. De inbraken werden dinsdag in de loop van de dag opgemerkt, maar werden vermoedelijk ook al tijdens het weekend gepleegd, net als enkele andere inbraken die toen werden vastgesteld. De omvang van de buit is niet gekend.