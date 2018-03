Twee auto's in gracht door gladheid 06 maart 2018

02u42 0

Een auto is maandagochtend aan de Hese in Kasterlee in de gracht beland. Het ongeval gebeurde rond 7.35 uur nadat de wagen slipte op het gladde wegdek. De bestuurster, de 40-jarige V.A. uit Oud-Turnhout, is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Door de gladheid reed rond 8.10 uur ook aan Heerle in Poederlee (Lille) een auto op zijn dak in de gracht. Bestuurster M.L. uit Geel werd eveneens met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)