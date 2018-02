Torsten schrijft WK-lied voor veldrithelden Sanne en Wout 03 februari 2018

Torsten Van Loock, de uitbater van café Brouwershuis in Lille én ook een Vlaamse charmezanger, heeft een ode gebracht aan de plaatselijke veldrithelden Sanne Cant en Wout Van Aert. De twee werden onlangs Belgisch Kampioen. "Na het behalen van de titel trok ik naar het feest hier bij ons en bij het naar huis rijden bedacht ik dat ze eigenlijk wel een eigen lied verdienden", vertelt Torsten. "Ik had een nummer klaarstaan om uit te komen, maar we hebben dan gewoon een nieuwe tekst geschreven. Een eerbetoon aan de twee en ook aan Lille, het dorp waar iedereen graag feest. Iedereen kan het nummer 'Sanne & Wout' vinden op Spotify en op iTunes." (VTT)