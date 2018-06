Tien bescheiden woningen 27 juni 2018

02u28 0

De sociale woonmaatschappij De Ark en de gemeente Lille plannen samen de bouw van tien betaalbare huurappartementen aan de Begonialaan in Wechelderzande. De bouw start na het bouwverlof. De inschrijvings- en inkomensvoorwaarden voor bescheiden wonen zijn veel soepeler dan bij de klassieke sociale huur en koop. Zo komt een breder publiek hiervoor in aanmerking. De flats hebben twee slaapkamers én een lift. De gemeente bepaalt welke doelgroep voorrang krijgt. Iedereen mag inschrijven, maar het staat al vast dat je voorrang krijgt als je ouder bent dan 65 jaar. Voor koppels is het voldoende dat één partner ouder is dan 65 jaar. (VTT)