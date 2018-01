Supporters uit de bol na triomftocht Wout en Sanne 02u43 0 FotoPeter Vanderveken De fans van Wout Van Aert en Sanne Cant vieren in het parochiecentrum. Lille Supporters van Wout Van Aert en Sanne Cant verzamelden gisterennamiddag in het parochiecentrum aan het Kerkplein in Lille.

Toch werd het geen geen overrompeling. Mogelijk omdat een Belgisch kampioenschap in de ogen van supporters minder belangrijk is dan een Wereldkampioenschap, dat zowel Sanne als Wout vorig seizoen wonnen.





Maar de supporters die wel kwamen opdagen om op een groot scherm naar het BK veldrijden te kijken, werden verwend. Zowel Sanne Cant als Wout Van Aert mochten na afloop op het hoogste schavotje gaan staan om de driekleur aan te trekken.





Vertrouwen voor WK

"Wout heeft geen gemakkelijk seizoen. Hij moet het vaak afleggen tegen Mathieu Van der Poel. Hopelijk geeft deze Belgische titel hem vertrouwen voor het wereldkampioenschap van over enkele weken", klonk het bij een supporter. (JVN)