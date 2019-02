Supporters Toon Aerts : “Jij bent onze held. Jij bent onze kampioen.” Toon Verheijen

03 februari 2019

Het waren zondag toch vooral de supporters van Toon Aerts die het meest glunderden. Hun veldritidool prikte zelfs bij aanvang van de wedstrijd, maar moest daarna wel - net als Wout Van Aert - zijn meerdere erkennen in de oppermachtige Mathieu van der Poel. Maar voor de supporters in William’s Place in Rijkevorsel was het toch een spannende wedstrijd. Op het einde leek Toon - onder het gezang ‘ik heb den Toon zien crossen in de waai’ - het toch te gaan halen van zijn streekgenoot Wout Van Aert, maar een klein slippertje besliste het toch in zijn nadeel. “Maar voor ons is dit seizoen al meer dan geslaagd”, klinkt het bij de supporters. “Toon is Belgisch Kampioen geworden en behaalde ook nog eens de wereldbeker. Beter kan een seizoen niet worden. We wisten eigenlijk op voorhand dat Toon geen wereldkampioen zou worden. Het was zijn parcours niet al moet natuurlijk elke koers gereden worden.

In Lille was er toch heel wat minder animo. Café De Crawaet liep nog redelijk vol, maar de parochiezaal bleef gisteren op slot. Daar werd de wedstrijd zelfs niet op groot scherm uitgezonden. In het café hadden ze nog even hoop dat ‘hun’ Wout het zou halen, maar dat was uiteindelijk ijdele hoop. Volgende week zal Lille het wel moeten stellen zonder de plaatselijke veldrijder, want Lille paste niet meer in zijn programma.