Subsidies voor drie volkstuinparken in de Kempen Kristof Baelus

14 januari 2019

13u50 0 Lille Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Omgeving, Natuur en landbouw trekt meer dan 200.000 euro uit voor 19 kwaliteitsvolle volkstuinprojecten. Drie Kempense aanvragen kunnen rekenen op een subsidie van de minister voor de uitbouw van hun volkstuinproject.

“Ik ben zeer blij dat er dit jaar opnieuw volkstuinparken kunnen ingericht worden”, zegt minister Schauvliege. “Door dit initiatief voor nieuwe volkstuinen willen we de sociale cohesie vergroten, ontmoetingsplaatsen tussen verschillende generaties en culturen realiseren en een goede groepsdynamiek creëren.”

Het hoofddoel van het project is om tegemoet te komen aan de vraag naar nieuwe volkstuinen en de modernisering van bestaande volkstuinen. De subsidies mogen maximaal 75% van de kostprijs van het project bedekken.

In de Kempen waren ‘Samentuin Arktos’ in Geel, ‘Onze tuin’ in Lille en ‘#hapsnapMolBalen’ in Mol bij de gelukkigen.

Met ‘Samentuin Arktos’ wil vzw Arktos de beschikbare ruimte van het braakliggend perceel naast zijn gebouw benutten als een plek om maatschappelijk kwetsbare jongeren in de buurt met elkaar te verbinden. Door de uitbouw van de tuin willen zij die band versterken. vzw Arktos kan rekenen op een subsidie van 7.000 euro.

Freinetschool De Vlindertuin krijgt met ‘Onze tuin’ een subsidie van 4.335,75 euro. De tuin zal een grote meerwaarde bieden voor de school daar ze beogen een groen, ecologisch en duurzaam onderwijs voor de kinderen en omgeving te bieden. In de tuin zullen de kinderen even uit de snelle en drukke samenleving kunnen ontsnappen om kalmte te vinden in ‘Onze tuin’.

Voor het project #hapsnapMolBalen krijgt vzw Velt een subsidie van 10.516,65 euro voor de uitbreiding van hun moestuin. Naast het tuinieren is er van maart tot oktober wekelijks een permanentie om belangstellenden te laten proeven van het ecologisch tuinieren. Met de uitbreiding willen ze van de tuin een plaats maken waar mensen met interesse voor groene voeding terecht kunnen voor praktijksessies en specifieke workshops.