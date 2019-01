Speelbabbels voor kinderen en ouders Kristof Baelus

09 januari 2019

17u53 0 Lille Speelbabbels zijn speelpunten voor alle kinderen van 0 tot 3 jaar, ze zijn er ook voor hun mama, papa, grootouders of babysit. Het is geen kinderopvang, de ouders blijven dus bij hun kind.

De kindjes kunnen in een speelpunt wennen aan andere kinderen, een andere omgeving, andere volwassenen. De Speelbabbels zijn gratis toegankelijk en vinden plaats in Loket Kids & Co, Zwanenberg in Herenthout. Je hoeft niet in te schrijven of te reserveren, je kan er vanaf nu elke vrijdagvoormiddag terecht tussen 9u en 11.30u.