Sp.a: "Maak van Lilse Bergen provinciaal domein" 31 augustus 2018

Als het van de sp.a afhangt, komt De Lilse Bergen in handen van de provincie. De partij lanceerde gisteren een voorstel om er in de volgende bestuursperiode een provinciaal domein van te maken.





Het Zilvermeer in Mol is al een provinciaal domein. Sp.a lanceert nu een voorstel waarbij de provincie ook De Lilse Bergen overneemt. "Op die manier krijgt het prachtige domein een langdurig toekomstperspectief. Bovendien bereikten de bezoekersaantallen van zwemvijvers, recreatieparken en provinciale domeinen deze zomer recordhoogtes", zegt provinciaal lijsttrekker Tomas Sergooris.





Sp.a beschouwt het beheer van recreatiedomeinen als een van de kerntaken van de provincie. (JVN)