Sloop van basisschool gestart 22 februari 2018

In de Kloosterstraat in Gierle (Lille) wordt deze week de gemeentelijke basisschool gesloopt. Op die plaats komt in 2019 een moderne, energiezuinige en dus gloednieuwe basisschool. De kinderen krijgen ondertussen les in containerklassen. In de nieuwe school komen 12 ruime klassen, lokalen voor levensbeschouwing, crea en technologie. Ook komen er lokalen voor de ondersteunende diensten, een zorglokaal en een sanitair blok. De oude kapel blijft op het domein staan en wordt geïntegreerd in het nieuwe project. Deze krijgt op het gelijkvloers een ruime polyvalente ruimte en op de verdieping een eetzaal. Ook de omgeving wordt groener met speelvriendelijke, groene speelplaatsen en een grote fietsenstalling. Verwacht wordt dat de bouw van de school op 31 mei klaar is. (MVBO)