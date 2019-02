Sjock Festival komt met nieuwe namen Kristof Baelus

18 februari 2019

13u20 0 Lille Van 12 tot en met 14 juli zullen muziekliefhebbers weer kunnen genieten van onder andere rockabilly en punkrock op het Sjock Festival in Gierle. Enkele nieuwe namen werden aan de affiche toegevoegd.

Onder andere The Hellacopters (SWE), Gluecifer (NOR), The Barstool Preachers (UK), Grindhouse (AUS) en The Hip Priests (UK) zullen ook het podium van Sjock festival betreden.

Tickets kunnen besteld worden via de website van het festival.