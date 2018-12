Sjock Festival komt met eerste headliner op de proppen Kristof Baelus

15u51 0 Lille Het Sjock festival kondigt nieuwe namen aan voor hun 44ste editie van hun evenement. Onder andere The Hives SWE), The Goddamn Gallows (US) en Los Chicos (ESP) zullen aantreden.

Het festival zal plaatsvinden op 12, 13 en 14 juli 2019 in Poeyelhei in Gierle. Het zijn alvast drie hoogdagen voor liefhebbers van dit alternatieve festival. Sjock staat voor drie dagen feest, drie podia en bier aan zeer lage prijzen. meer informatie kan je vinden via www.sjock.be.