Roofmoordenaar zette ingenieus drugshandeltje op in gevangenis 13 februari 2018

Roofmoordenaar Igor Veys (42) riskeert bij verstek 37 maanden cel voor het dealen van drugs in de Brugse gevangenis.





Het onderzoek ging van start toen de politie bij een telefoontap in een andere zaak iemand hoorde zeggen dat hij sinds een half jaar speed en heroïne aankocht bij een gedetineerde. Eind april 2016 werden in de cel van Veys 33 gram speed en een gsm aangetroffen. Met de hulp van twee medegedetineerden ronselde hij klanten binnen de gevangenismuren, waarna zijn vriendin de bestellingen in orde bracht. Zij smokkelde de drugs vervolgens binnen tijdens het ongestoord bezoek. Volgens zijn verklaringen verkocht Veys op die manier 200 gram heroïne en speed. De Antwerpenaar zit momenteel een levenslange celstraf uit. In de nacht van 18 op 19 juli 2001 bracht hij in het Kempense Lille met twee kompanen Gert Van Roy o. Uitspraak 12 maart. (SDVO)