Publiek Sunrise danbaar voor verkoeling 02 juli 2018

Een groot deel van de 30.000 festivalgangers van Sunrise heeft het voorbije weekend heel wat uren doorgebracht in de zwemvijver in plaats van op of rond de podia langs de Lilse Bergen. De organisatie had immers beslist om heel wat waterattracties te voorzien. Vooral de Big Air van Coca Cola was een voltreffer en werd door heel wat jongeren gesmaakt. "De ideale verkoeling én een geweldige glijbaan", klonkt het bij enkele Nederlanders die maar niet genoeg kregen van de glijbaan. Ook de peddelbootjes werden veelvuldig gebruikt voor een al dan niet romantisch tochtje op de vijver. UIteraard genoot het publiek ook van de optredens van onder meer JeBroer, Lil Kleine of Da Tweekaz. Volgens de hulpdiensten was het ook een heel rustige editie. (VTT/