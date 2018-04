Politie zoekt dief met trainingsbroek 05 april 2018

De lokale politie in Turnhout heeft een opsporingsbericht verspreid naar een man die woensdagmiddag een diefstal probeerde te plegen in het centrum van Gierle (Lille). "De Politie Regio Turnhout is op zoek naar een kalende man van ongeveer 30 jaar oud die woensdagmiddag, kort na 13 uur, in het centrum van Gierle heeft geprobeerd een elektrische fiets te stelen", luidt het bericht van de politie. "De man was gekleed in een trainingsbroek en droeg sportschoenen." Wie meer informatie over de man heeft, kan contact opnemen met de politie op het gratis telefoonnummer 0800/25.101. Vervolgens kies je optie 1. (JVN)