Politie rijdt inbrekers klem 22 mei 2018

De politie heeft zondagmiddag inbrekers klem gereden op de E34 ter hoogte van Lille. Het was de Nederlandse politie die de Belgische politie gealarmeerd had. De inzittenden van het voertuig worden verdacht van inbraken in Nederland, maar de onze noorderburen hadden hen op eigen grondgebied niet kunnen vatten. De politie in Turnhout zette het voertuig op vraag van hun Nederlandse collega's aan de kant. Maar toen de agenten uitstapten om tot controle over te gaan, vluchtte de bestuurder van de auto met hoge snelheid weg. De agenten zetten de achtervolging in. De politie kon de auto even later op de E34 klem rijden en de inzittenden inrekenen. (JVN)