Politie lost schoten bij onderschepping 30 transmigranten 18 april 2018

02u45 0 Lille De politie heeft maandagavond dertig transmigranten onderschept in Lille. Onder hen ook een kind van 6 jaar. Drie mensensmokkelaars konden worden opgepakt. De politie loste enkele schoten.

Het voertuig waar de transmigranten in zaten, werd op de E34 opgemerkt omdat het zeer zwaar geladen was. De chauffeur reed vervolgens van de snelweg af, maar werd op de parking van een aan de Wechelsebaan in Lille klem gereden door de politie. Omdat de chauffeur de politievoertuigen probeerde te rammen, losten de agenten enkele schoten op de banden van het voertuig.





Nadat de lichte vrachtauto aan de kant was gezet, bleek dat er dertig mensen in zaten. Onder hen ook drie vrouwen en vier minderjarigen waarvan een kind van 6 jaar. De slachtoffers zijn voornamelijk Irakezen, maar ook vier Iraniërs en een Syriër. De transmigranten werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd. De dienst Vreemdelingenzaken moet beslissen wat er met hen zal gebeuren. De politie kon ook drie vermoedelijke mensensmokkelaars arresteren. Zij werden dinsdagavond nog verhoord. Vermoedelijk zullen ze voor de onderzoeksrechter worden geleid. De federale gerechtelijke politie zet het onderzoek voort.





