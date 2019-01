Pelican School opent unieke waterspeeltuin in recreatiedomein De Lilse Bergen Jong en oud kunnen zich uitleven op de opblaasbare waterspeeltuin Kristof Baelus

16 januari 2019

17u13 0 Lille Pelican School kan in samenwerking met recreatiedomein De Lilse Bergen deze zomer met trots het eerste opblaasbare aquapark van de provincie Antwerpen openen. De watersportschool zal op de surfvijver van het recreatiedomein een waterspeeltuin bouwen van 20 meter op 30 meter groot met opblaasbare speeltoestellen.

Het Pelican Aquapark is een organisatie van watersportschool Pelican School die gespecialiseerd is in de organisatie van unieke watersportkampen voor jongeren van zes tot achttien jaar.

Watersportliefhebbers kunnen momenteel op de vijvers van De Lilse Bergen al terecht om te leren windsurfen en suppen. Je kan er ook deelnemen aan de lessen supyoga.

Opblaasbare toestellen

“Jaarlijks zoeken wij nieuwe en boeiende wateractiviteiten om het unieke en exclusieve karakter van onze watersportkampen te bewaren”, zegt Bram Schram, zaakvoerder van Pelican School. “We kwamen op het idee om enkele opblaasbare toestellen aan te schaffen. Al snel kwam de beslissing om een volledig opblaasbaar aquapark te bouwen op onze locatie in De Lilse Bergen. Het is immers niet zo eenvoudig om de toestellen steeds op te blazen en weer af te laten.”

Of je je nu wil uitleven op de ijsberg, trampoline, glijbaan of katapult, jong en oud zullen deze ultieme waterpret kunnen smaken.

Kinderen vanaf zes jaar zullen zich in de zomer naar hartenlust kunnen uitleven, maar ook volwassenen zullen dit kunnen smaken. Het park zal in de zomer dagelijks geopend zijn en heeft een maximumcapaciteit van 50 gebruikers per uur.

“Tickets zijn online te koop en kosten acht euro voor één uur toegang tot het park. Momenteel loopt er een vroegboekkorting waardoor een tickets slechts zes euro kost. Aan de kassa kosten tickets tien euro.”, zegt Schram. “Mensen hoeven bij hun boeking nog niet meteen een datum te vermelden. Na hun boeking ontvangen ze een mail met inloggegevens voor hun persoonlijke Pelican account waarmee men later de sessie kan inplannen en wijzigen tot zeven dagen voor de activiteit.”

Personen die van het aquapark willen komen genieten dienen nog wel een extra inkomticket van recreatiepark De Lilse Bergen aan te kopen.

Slecht weer

Ook bij slecht weer zal het waterpark open zijn, je kan er dan wetsuits huren zodat je het steeds voldoende warm zal hebben. “Het voordeel is dat er bij slecht weer minder volk in het park zal zijn en dat de toestellen beter glijden doordat je een wetsuit draagt. Bij slecht weer heeft het park dus toch nog twee voordelen”, lacht Schram.

Om de veiligheid van de deelnemers te garanderen start elke sessie met een korte briefing en zal er steeds een redder aanwezig zijn in het park. Deelnemers dienen verplicht een zwemvest te dragen en zijn verzekerd door de Pelican Aquapark.