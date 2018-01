Pannen en zonnepanelen van daken gerukt 19 januari 2018

02u52 0

Op verscheidene plaatsen in de regio werden door de hevige windstoten niet alleen dakpannen van daken gerukt. Ook zonnepanelen moesten eraan geloven. Dat was onder meer het geval in de Kruisweg in





Wechelderzande (Lille)

. Op één van de woningen zijn enkele zonnepanelen van een plat dak gaan vliegen. Ze belandden in de voortuin en op de oprit van de buren. (JVN)