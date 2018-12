Ouderwetse winterwandeling op tweede kerstdag Kristof Baelus

15u03 0 Lille Een heerlijke, ouderwetse winterwandeling: op tweede kerstdag kan je zo naar Hemeldonk wandelen. Davidsfonds Gierle en Toerisme Lille ontvangen je in de stemmige Schuur.

Op 26 december kan je vertrekken aan cultuurruimte De Schuur in Gierle. Er is een vrij vertrek voorzien tussen 14 uur en 16 uur, over een afstand van 8 kilometer. Deelnemen kost 5 euro, aanmelden doe je via toerisme@lille.be voor vrijdag 21 december.