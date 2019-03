Organisator viswedstrijd in Mol waarbij zestiger stierf: “Volgende keer gelast ik wedstrijd bij kleinste kans op rukwinden af” Kristof Baelus

11 maart 2019

15u41 0 Lille De dood van visser Eddy Wuyts (63) uit Lille door de storm van zondagmiddag zindert nog na in Mol en omstreken. Hij kwam onder een boom terecht tijdens een viswedstrijd. “De volgende keer gelast ik de wedstrijd meteen af bij de minste kans op rukwinden”, zegt organisator Piet van Zeir.

Omstreeks 14.15 zondagnamiddag knakte een dikke boom naast de visvijver ter hoogte van de Sint-Jansstraat in Mol. Op dat moment was er een wedstrijd bezig met 28 vissers van de Koninklijke Moedige Zandputvissers (KMZ) uit Mol en van de Damvissers (DV) uit Lichtaart.

Eddy Wuyts was op het moment van de rukwinden aan het vissen en raakte gekneld onder een omgevallen boom. Hij overleefde het ongeval niet.

Op slag dood

De man was nog maar net lid van de Damvissers in Lichtaart. “Eddy was nog maar aan zijn derde wedstrijd bij onze club toe”, zegt Evert Valkiers, ondervoorzitter van visclub de Damvissers. “Hij was al enkele jaren fervent visser bij ons, maar enkel op woensdag. Sinds 2019 is hij lid geworden en nam hij ook deel aan wedstrijden. Het is heel erg wat er gebeurde. We zijn wel zeker dat Eddy het ongeval niet heeft zien aankomen. Hij was op slag dood.

De visclub van Eddy geeft op Facebook al aan dat de volgende wedstrijd niet zal doorgaan uit respect voor de man. Ook zal de club met de familie bespreken of ze iets organiseren ter nagedachtenis van Eddy.

De man was al 40 jaar fervent visser. Samen met zijn vismakker Karel Lauwers trok Eddy er al een zo’n 25 keer op uit richting Noorwegen.

“Ik was zondag zelf niet aan het vissen, omdat mijn arm in het gips ligt. Ik zat in de kantine”, zegt vismakker Karel Lauwers. “In het begin van de wedstrijd was het niet heel hard aan het waaien. Ineens was er die extreme rukwind, iedereen keek elkaar aan en in een fractie van een seconde knakte de boom.”

Ook bij visclub Koninklijke Moedige Zandputvissers, die de wedstrijd organiseerde is de verslagenheid groot.

“Ik heb het ongeval van ver zien gebeuren, maar ik ben niet gaan kijken. De persoon die naast Eddy zat te vissen is gaan kijken maar er kon geen hulp meer baten”, zegt een emotionele Piet Van Zeir, voorzitter van de organiserende visclub. “Ik heb vannacht de slaap niet kunnen vatten. Ik ga vandaag nog een bericht sturen naar alle visclubs en naar onze leden. Als er kans is op rukwinden las ik meteen de wedstrijd af. Ik wil dit niet nog eens meemaken.”