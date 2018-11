Noodknop redt 86-jarige vrouw bij rookontwikkeling in woning “Ik heb nog nooit zo snel naar mijn moeder haar woning gelopen” Kristof Baelus

29 november 2018

13u07 0 Lille Door haar persoonlijk noodsysteem kon de 86-jarige Treza Van Hoof de hulpdiensten waarschuwen na een kleine brand met veel rookontwikkeling in haar woning op Lozijde in Lille. Hierdoor is erger voorkomen en bleef ook de vrouw zelf ongedeerd.

In de nacht van woensdag op donderdag merkte de bewoonster een kleine brand op in haar woning. “Voordat mijn moeder ging slapen heeft ze nog een blok hout in de kachel gedaan. Vermoedelijk is er een vonk overgeschoten naar de mand waarin het hout opgeslagen lag”, zegt haar zoon Luc Eykens.

Treza kon de brand nog tijdig opmerken en gebruikte haar noodknop om de alarmcentrale te waarschuwen. De centrale gaf de melding op hun beurt door aan de hulpdiensten en de familie van de vrouw. Treza is in het bezit van een persoonlijke noodknop die ze kan gebruiken indien ze medische of familiale hulp nodig heeft. In dit geval is dus via deze weg ook de brandweer op de hoogte gebracht.

Noodknop

“De noodknop is een armband die mijn moeder steeds om haar arm heeft. Indien ze bijvoorbeeld gevallen is kan ze deze gebruiken om een alarmcentrale te verwittigen. De centrale belt haar dan meteen terug op via een systeem dat aangesloten is aan haar huistelefoon. Zij kunnen dan met mijn moeder praten om zo te weten te komen wat er aan de hand is. Mijn moeder kan zonder enige moeite terug praten, het systeem werkt tot op een afstand van ongeveer 10 meter van het centrale systeem in haar woning. De centrale heeft ook een lijst met vijf noodnummers van familie of vrienden die ze op volgorde dienen te contacteren bij een noodoproep”, weet Eykens.

Luc woont op zeer korte wandelafstand van zijn moeder. Toen hij de oproep van de centrale kreeg dat er een brand ontstaan was in zijn ouderlijk huis snelde hij meteen naar haar. ‘Ik denk dat ik in heel mijn leven nog nooiut zo snel heb gelopen”, zegt haar zoon.

De brandweer was na de noodoproep van Treza zeer snel ter plaatse, op dat moment had haar zoon Luc al een tweetal emmers water over de houtmand gegoten. Er was ondertussen wel een grote rookontwikkeling ontstaan in de woning waardoor Treza overgebracht moest worden naar het ziekenhuis ter controle. Later werd er vastgesteld dat de vrouw geen rookintoxicatie had opgelopen en mocht ze het ziekenhuis weer verlaten.

“Het noodsysteem dat mijn moeder in huis heeft kost haar ongeveer slechts 10 euro per maand aan abonnementskosten. Daarvoor kan je het risico niet lopen dat er haar iets overkomt en dat ze niet kan reageren.” zegt haar zoon.

Momenteel is Treza bij haar zoon thuis aan het bekomen van het hele voorval. Alle commotie van de voorbije nacht heeft een serieuze indruk gemaakt op de vrouw. De woning is nog wel bewoonbaar, er is enkel een kleine materiele schade.