Nieuwe geocache-wandeling ‘Movies@Lille’

11 november 2018

Jolien Van der Steen en Jenno Hallaert hebben dit weekend hun nieuwe geocache-wandeling voorgesteld. De wandeling bedachten ze samen met twee andere geocachers en staat volledig in het filmthema.

Dit weekend zakte er meer dan 130 mensen uit België en Nederland af naar GeoTea voor de voorstelling van een nieuwe geocache-wandeling. De wandeling ‘Movies@Lille’ is drie kilometer lang en er dienen elf caches gevonden te worden. De schattenzoektocht is ideaal voor filmliefhebbers, elke cache staat in het teken van een filmklassieker. Indien je graag meer info wenst over de wandeling of geocaching kan je steeds vrijblijvend terecht bij GeoTea in Lille.