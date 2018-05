Nieuw woonerf voor jarig GielsBos 01 juni 2018

02u42 1 Lille De bewoners van het GielsBos in Gierle vierden gisteren feest. De voorziening voor personen met een verstandelijke beperking bestaat 40 jaar. Het Gielsbos trakteerde zichzelf op vijf nieuwe woningen.

Precies veertig jaar geleden namen de eerste 150 bewoners van het Gielsbos hun intrek in de paviljoenen in Gierle. Vandaag zijn er al 323 residentiële bewoners. Om hen goed te kunnen huisvesten, worden regelmatig nieuwe gebouwen in gebruik genomen. Gisteren werd een nieuw woonerf met vijf woningen geopend. Het nieuwe woonerf kreeg de naam Grasland. "Het gaat om woningen voor personen met een ernstige verstandelijke beperking die samenleven in een groep van 8 of 10 bewoners onder permanente begeleiding. In totaal kregen 44 residentiële cliënten in Grasland een nieuwe plek om te wonen. Bovendien heeft iedere woning een kamer voor flexibele opvang, zodat ook tijdelijk en deeltijds verblijf mogelijk wordt", zegt Roos Van Bruggen van het GielsBos.





De bouw van nieuwe woonerven op het terrein in Gierle verloopt in verschillende fasen. Met Grasland is fase 3 afgewerkt. De werken voor fase 4 (woonerf Mezenhof) zijn in april 2018 gestart.





De opening van het nieuwe woonerf werd gecombineerd met een jubileumfeest. De hele namiddag was er muziek, met als apotheose een optreden van de Romeo's. (JVN)





Meer over GielsBos

Gierle

Grasland