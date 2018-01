Nevenbestemming zoeken voor kerk 26 januari 2018

De gemeente Lille laat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn als nevenbestemming voor de kerk van Wechelderzande. De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor een haalbaarheidsstudie die de gemeente nu samen met de kerkfabriek Sint-Amelberga laat uitvoeren.





Schepen Marc Herrygers (CD&V): "Er zijn steeds minder priesters, minder kerkgangers en minder erediensten. Daarnaast kost het onderhoud van onze kerkgebouwen veel geld. De misvieringen zullen er altijd kunnen plaatsvinden, maar we denken bijvoorbeeld ook aan een tentoonstellingsruimte, een leslokaal of vergaderruimte. Het haalbaarheidsonderzoek moet duidelijkheid brengen over welke keuze best gemaakt wordt", besluit schepen Herrygers. (VTT)