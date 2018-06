Na twaalf jaar eindelijk veilig fietspad WERKEN LANGS N134 STARTEN OP 17 SEPTEMBER TOON VERHEIJEN

06 juni 2018

02u44 0 Lille De aanleg van fietspaden langs de N134 tussen Lille en Kasterlee start op 17 september. Tegen medio 2019 zouden de werken klaar moeten zijn. Aan het dossier is twaalf jaar gewerkt. Kostprijs: 5 miljoen voor de fietspaden en 1,5 miljoen voor de riolering.

Er klonk gisteren een diepe zucht vanuit Lichtaart en Poederlee. Meer dan een decennia nadat de gemeentebesturen van Lille en Kasterlee rond de tafel gingen zitten voor een veilige fietsverbinding tussen de twee deelgemeenten, staat het licht op groen. Dit najaar start wegenbouwer Ambaro met de werken. Alles samen gaat het om zo'n zes kilometer fietspad met een 100 procent gesubsidieerd kostenplaatje van twee miljoen euro. Naast het fietspad voert de aannemer ook werken uit aan de riolering, worden twee kruispunten anders ingericht, wordt er gewerkt aan de nutsleidingen en gebeuren er kleine aanpassingen aan de spoorwegovergang. "De gunningsprocedure voor het aanstellen van een aannemer duurde omwille van bijkomend administratief onderzoek langer dan verwacht, maar we zijn blij dat we kunnen starten", klinkt het bij de burgervaders Paul Diels en Ward Kennes (CD&V). "We starten bewust pas op 17 september om het niet in volle vakantieperiode te doen én om de start van het nieuwe schooljaar rustig te laten verlopen." Ook de vele onteigeningsdossiers hebben voor vertraging gezorgd. Zo waren er ook enkele gerechtelijke onteigeningen nodig.





1,75 meter

Momenteel ligt er langs de N134 op de meeste plaatsen een fietspadstrook van 90 centimeter. Na de werken wordt dat een betonnen fietspad van 1,75 meter aan elke kant van de rijbaan. In de dorpskernen liggen die tegen de rijbaan, maar erbuiten komt het fietspad achter de gracht. Enkel tussen de kruispunten Zielestraat/Hoeven en Cawinkel/Ten Horst komt een er maar aan één kant een fietspad. Dat wordt daar dan wek 2,50 meter breed. Op dat stuk komen ook twee nieuwe fietsbruggen over Aa en de Slootbeek. Beide kruispunten worden ook heringericht. Gecombineerd met deze werken legt Aquafin een nieuwe persleiding aan onder het fietspad.





Verkeershinder

De werken tussen de twee deelgemeenten zullen uiteraard voor de nodige verkeershinder zorgen. "Verkeer van Lichtaart naar Poederlee kan altijd door. Wie vanuit Poederlee naar Lichtaart wil, zal moeten omrijden via Herentals. Bezoekers voor Bobbejaanland die van de E34 komen, zullen omgeleid worden via de afrit in Gierle", vertellen de beide burgemeesters. Voor het fietsverkeer is voor beide richtingen een omleiding voorzien via de binnenwegen. Het sluipverkeer om die wegen zal geweerd worden met een tractorsluis ter hoogte van Cawinkel. Op het einde van de werken wordt de steenweg volledig afgesloten om aanpassingswerken aan de spoorwegovergang te realiseren en om de nieuwe kruispunten af te werken.





Op maandag 27 augustus om 20 uur organiseren de gemeentebesturen in het parochiecentrum Mollenhof aan de Lichtaartsesteenweg een informatieavond.