N-VA vraagt beslissing over nieuw containerpark uit te stellen 23 januari 2018

02u35 0 Lille Oppositiepartij N-VA in Kasterlee zal vanavond op de gemeenteraad voorstellen om deze legislatuur geen beslissing meer te nemen over het nieuwe containerpark. "Dit is een te ingrijpende beslissing om zo vlak voor het einde van een legislatuur nog door te voeren", zegt gemeenteraadslid Jo Van de Water.

Het IOK heeft plannen om het containerpark aan Hoge Rielen te sluiten en een nieuw containerpark te realiseren aan Achterlee. Dat nieuwe containerpark zou dan zowel door de inwoners van Kasterlee als Lille gebruikt worden. N-VA is geen voorstander van dat plan. "De inplanting in Achterlee houdt geen steek, vlak naast een drukke gewestweg en vlak aan een spoorwegovergang. Het verkeer zal daar dikwijls vast staan. Ook zal er binnenkort een dubbel fietspad aangelegd worden op de Poederleesteenweg, aan de kant waar zowel de in- als uitrit van het containerpark zou komen", zegt Jo Van de Water (N-VA).





"Zo creëer je al meteen opnieuw een gevaarlijke situatie voor de fietsers. Daarnaast zien wij ook absoluut niet in waarom we naar een containerpark moeten gaan dat we samen met Lille dienen te delen."





Ook Retie en Dessel delen een containerpark. "Maar dat is dan in totaal voor 20.000 inwoners. Een containerpark voor Kasterlee en Lille zou bijna 40.000 inwoners moeten dienen. Dat is totale waanzin", aldus nog Van de Water.





"Geen draagvlak"

Volgens oppositiepartij N-VA is de bevolking geen vragende partij voor het nieuwe containerpark. "Er is bij de bevolking geen draagvlak om een containerpark te creëren dat in beheer van IOK gaat zijn. Dat zal duurder uitvallen voor de inwoners en de huidige werknemers van ons containerpark zouden daar niet kunnen gaan werken, dit terwijl de bevolking heel tevreden is van de dienstverlening daar", besluit Van de Water. "De N-VA-fractie vindt het niet verantwoord om dergelijk dossier, waarvoor niet het minste draagvlak is bij de inwoners, nog vlak voor de verkiezingen goedgekeurd te krijgen. We zullen de gemeenteraad de principiële goedkeuring vragen om in dit dossier deze legislatuur geen beslissingen meer te nemen, zodat de volgende bestuursmeerderheid niet aan bepaalde akkoorden of contracten vast zal zitten." (JVN)