Moldavische bende pleegde 165 inbraken per taxi: dieven riskeren tot 7 jaar cel Jef Van Nooten

20 maart 2019

14u57 2 Lille Vier twintigers uit Moldavië pleegden maar liefst 165 inbraken in Vlaanderen. De meeste van die inbraken gebeurden in de Kempen. Het viertal kon in februari 2018 geklist worden na een klopjacht. Ze riskeren nu celstraffen tot 7 jaar.

Opvallend: de inbrekers verplaatsten zich steeds per taxi. Ze lieten zich naar verscheidene gemeenten in Vlaanderen voeren om daar dan op dievenjacht te gaan. In totaal staat de teller op 165 inbraken volgens het onderzoek. Onder meer bewoners uit Arendonk, Grobbendonk, Laakdal en Wechelderzande (Lille) werden het slachtoffer.

Klopjacht

De inbrakenreeks vond plaats van november 2017 tot februari 2018. De buit bestond meestal uit geld en juwelen. Op 6 februari 2018 kwam er een einde aan de inbraken nadat drie van de daders opgepakt werden na een klopjacht in Wechelderzande. Diezelfde avond hadden ze nog op acht plaatsen in het dorp ingebroken.

Nadien namen ze een taxi om uit Wechelderzande weg te geraken, maar de taxi stootte op een politiecontrole. De verdachten vluchtten nog te voet weg, maar konden gepakt worden met behulp van een helikopter en speurhonden. “In de koffer van de taxi vond de politie een sporttas met een grote hoeveelheid horloges afkomstig van inbraken”, zegt aanklager Inge Delissen.

Onderzoek wees uit dat de daders dertig avonden met een taxi op dievenpad waren geweest. Het openbaar ministerie vorderde gevangenisstraffen van 4 tot 7 jaar tegen de beklaagden.

Het vonnis volgt op 3 april.