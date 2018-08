Moeder en dochter halen samen negen medailles 07 augustus 2018

De 17-jarige Jasmin Geens en haar 51-jarige mama Anick Kempinaire hebben onlangs furore gemaakt op het Belgisch Kampioenschap waterskiën op het Lac D'Eau Heur in de provincie Henegouwen. Jasmin behaalde in de klasse U17 goud op de slalom, goud voor het schansspringen, ziler in de figuren en een gouden medaille all round. In de Open Klasse Dames behaalde ze brons in de slalom, zilver in het schansspringen en brons bij de figuren en zilver all round. Dat bekent dus acht medailles in het totaal. Anick Kempinaire behaalde op haar 51 ste brons in slalom in klasse +35.





(VTT)