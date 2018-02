Minuut stilte voor Karel Van Noppen 21 februari 2018

Sympathisanten van Karel en Flor Van Noppen hielden gisterenavond om 19 uur een minuut stilte. Het was op dat moment precies 23 jaar geleden dat Karel Van Noppen werd vermoord. "De laffe moord op Karel Van Noppen op 20 februari 1995 mogen we niet vergeten", motiveert Wim Peeters van de Stichting Dr. Karel Van Noppen de minuut stilte. "Samen met zijn broer Flor hebben beide broers zich erg gedreven ingezet voor gezonde voeding. Elk jaar opnieuw blijft 20 februari een moment om stil te staan en na te denken over gezond leven. Door Karel zijn verbeten strijd voor gezonde voeding zijn heel wat maatregelen genomen om veel beter om te gaan met voedselveiligheid en dierenwelzijn." (JVN)