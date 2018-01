Minder inbraken maar meer dodelijke ongevallen 29 januari 2018

Het aantal inbraken en diefstallen uit woningen kende een opmerkelijke daling van meer dan 700 feiten in 2016 naar 566 vorig jaar. Een daling die zich vooral deed voelen in Turnhout zelf (338 naar 216). In Kasterlee en Oud-Turnhout steeg het aantal lichtjes.Wat betreft het totale aantal ongevallen met gewonden of dodelijke slachtoffers was er globaal gezien wel een daling van 391 naar 370, maar opmerkelijk is wel het aantal ongevallen met dodelijke afloop. Dat waren er in 2017 niet minder dan dertien tegenover twee in 2017. Vooral het zware ongeval in Kasterlee met de groep fietsers eiste een zware tol. Daar vielen immers drie doden.De straatcriminaliteit zoals gauwdiefstallen, vandalisme en vechtpartijen steeg van 1.129 naar 1.169 feiten. In Lille, Beerse, Vosselaar en Turnhout steeg het aantal feiten het meest. In Kasterlee, Oud-Turnhout en Baarle-Hertog was er een daling.Tenslotte was er ook een daling van het aantal fietsdiefstallen van 608 naar 575, maar de politie beklemtoont ook dat het cijfer waarschijnlijk een pak hoger zal liggen omdat fietsdiefstallen nog altijd in veel gevallen niet worden aangegeven. (VTT)