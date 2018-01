Milan maakt viergeslacht compleet 02u25 0 Foto Vanderveken

Door de geboorte van Milan heeft de familie Van Sande een viergeslacht in de mannelijke lijn. De trotse vader van Milan, inmiddels zeven maanden oud, is Michiel (22). Diens vader Johnny (50) en grootvader Leo (68) vervolledigen het viergeslacht. Buiten Leo, die in Beerse woont, wonen zij allemaal in Lille.





(WDH)