Margo Geens (20) mag Koningsdag in het Federaal Parlement bijwonen Kristof Baelus

14 november 2018

15u30 0 Lille De 20-jarige studente Margo Geens uit Lille is samen met vijf andere studenten op voorspraak van de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé uitgenodigd op Koningsdag bij koning Filip en prinses Mathilde. Deze kans krijgt ze na een reis doorheen China met twee medestudenten.

In maart kregen de studenten uit de richting handelswetenschappen van Campus Vives in Brugge en Kortrijk de kans om in China voor 50 Chinese touroperators West-Vlaanderen te promoten als toeristische bestemming. Samen met twee medestudenten werd Margo uitgekozen om aan dit project deel te nemen. Hun presentatie verliep in het Engels en werd meteen vertaald naar het Chinees door een tolk.De West-Vlaamse gouverneur was steeds in het gezelschap van de studenten. Margo kreeg van de gouverneur zelfs een rondleiding doorheen zijn abtswoning. Doordat hij zo onder de indruk was van hun prestatie kregen de studenten een uitnodiging om Koningsdag bij te wonen in het Federaal Parlement. Ook drie andere studenten die eerder op Erasmus gingen krijgen de kans om dit van dichtbij mee te maken.

“Het is een hele eer dat ik zo’n speciaal moment van dichtbij kan meemaken. Het is ook een mooie bedanking voor het harde werk dat we gedaan hebben tijdens de voorbereiding en de voordracht in China. Ik kijk enorm uit naar deze beleving, al is het jammer dat koning Filip niet aanwezig zal zijn.” zegt Margo Geens. Margo heeft een strikte planning gekregen over het verloop van de dag, wie er van de koninklijke familie wel aanwezig zal zijn is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Filip en Mathilde nooit aanwezig zijn tijdens deze ceremonie.

Margo zit in haar laatste jaar Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement aan de Vives hogeschool in Brugge. De keuze om in Brugge te gaan studeren maakte ze door haar passie voor waterskiën. Reeds drie keer nam ze deel aan het wereldkampioenschap showwaterskiën met haar club Belgian Water Ski Showteam. In 2019 mag Margo deelnemen aan het Europees kampioenschap in Frankrijk, in 2020 staat ze opnieuw op een Wereldkampioenschap in Australië. “Jabbeke heeft een eigen waterskiplas en ligt op slechts 15 minuten van Brugge, zo kan ik ook door de week trainen voor mijn wedstrijden” zegt Margo.

Margo is geselecteerd om een opleiding als cabin crew member te volgen bij TUIfly. Gezien de interesse in de luchtvaart is ze ook hier zeer blij om. “Op deze manier kan ik mij twee grootste passies, namelijk waterskiën en reizen blijven combineren.” zegt Margo.