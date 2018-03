Man staat terecht voor bezit ghb 30 maart 2018

Jimmy C. moest zich voor de rechtbank van Turnhout verantwoorden voor het bezit van de drug ghb. De politie voerde in 2017 een huiszoeking uit in het kader van een ander onderzoek.





"De man werd eerder al veroordeeld voor drugsfeiten en had al voorwaarden gekregen", zegt de procureur. "Wij vragen zes maanden cel en een geldboete."





Volgens de man is hij maar een sporadische gebruiker, zijn advocaat vraagt strafvermindering door te pleiten voor elektronisch toezicht in plaats van een celstraf.





Vonnis op 23 april. (MVBO)