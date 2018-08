Man opgepakt voor verdacht overlijden partner én cannabisplantage 18 augustus 2018

02u30 0 Lille Het gerecht in Turnhout heeft een 46-jarige man van Oost-Europese origine opgepakt wegens betrokkenheid bij het verdacht overlijden van zijn echtgenote in hun woning in Lille. De feiten dateren van een week geleden, maar raakten nu pas bekend. In de woning troffen de speurders ook een cannabisplantage, twee kweekkamers en drugsafval aan.

De meldkamer van de politie Regio Turnhout werd op zondag 12 augustus rond 2.30 uur opgebeld door kennissen of familie van een echtpaar van Oost-Europese origine (ex-Joegoslavië) in Lille. Zij waren gecontacteerd door de 46-jarige bewoner van de woning die meldde dat zijn echtgenote was overleden. "Het gaat zeker om feiten van intrafamiliaal geweld", zegt parketwoordvoerster Inge Delissen. "Het onderzoek is nog volop lopende. Voorlopig kunnen er geen details vrijgegeven worden."





Het koppel heeft drie meerderjarige kinderen, maar die waren in geen geval thuis toen de feiten zich voordeden. De 46-jarige man wordt momenteel verdacht van onopzettelijke doding en slagen en verwondingen. Van moord of doodslag is vooralsnog geen sprake.





Bewust geweld

De man zou verklaard hebben dat er een ruzie was geweest, maar dat hij nooit de intentie had om zijn echtgenote dodelijk te verwonden. De eerste vaststellingen van de wetsdokter wijzen er echter op dat er mogelijk toch sprake was van bewust geweld. Op definitief uitsluitsel is het wachten op een autopsieverslag. "We kunnen absoluut nog geen definitieve doodsoorzaak bepalen", aldus Delissen nog.





Toen de politieploegen die zondag 12 augustus het pand binnengingen voor de vaststellingen rond het overlijden, werd bovenin de woning ook nog een cannabisplantage aangetroffen met 289 planten, twee kweekkamers in opbouw en in de kelder stonden vuilniszakken met drugsafval. De raadkamer bevestigde vrijdag de aanhouding van de man.





(VTT)