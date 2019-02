Man (46) ingerekend na wilde achtervolging Toon Verheijen

17 februari 2019

18u50 0 Lille Een 46-jarige man uit Lille is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt na een wilde achtervolging.

De man naderde zaterdagnacht rond 3.30 uur een alcoholcontrole op de Herentalseweg in Lichtaart. In de plaats van te stoppen gaf de bestuurder plankgas. De politie zette meteen de achtervolging in. De bestuurder haalde onderweg snelheden tot 180 kilometer per uur en beging daarnaast nog een hele reeks overtredingen. Hij probeerde ook tot drie keer toe in te rijden op het politievoertuig. Uiteindelijk kon de politie hem na een vlucht van enkele kilometers klemrijden op Heikant in Poederlee. Bij zijn arrestatie gedroeg hij zich weerspannig.

De politie controleerde in totaal tweehonderd voertuigen tijdens de alcoholcontrole. Vier bestuurders hadden te veel gedronken en twee chauffeurs legden een positieve drugstest af.