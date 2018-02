Lille start met wekelijkse markt 16 februari 2018

Vanaf 4 april kunt u verse streekproducten kopen op de wekelijkse markt in Lille. De markt stopt elke week in een ander deeldorp van Lille. "Zo komen we bij iedereen langs", luidt het.

Op de parking aan het Mollenhof in Poederlee (Lille) kunnen geïnteresseerden vanaf 4 april elke eerste woensdag van de maand verse producten kopen op de wekelijkse markt. "Op de tweede woensdag van de maand staat de markt op de Singel in Gierle, de volgende woensdag in de Wagemansstraat in Wechelderzande en op de laatste woensdag van de maand staat de markt op het Kerkplein in Lille", vertelt burgemeester Paul Diels.





Woensdag

"Er is al lang interesse voor een markt. Onze vorige schepen heeft dit concept vastgelegd en wij hebben het nu uitgewerkt. We vonden al een 25-tal kandidaat-marktkramers die de opstart mee willen maken", zegt schepen van Economie Kris Breugelmans. "We focussen niet op voeding maar we bieden een gevarieerd aanbod aan."





De markt vindt elke woensdag plaats van 14 uur tot 17.30 uur. "Tevens is reeds een marktcomité opgericht, waarmee alle praktische regelingen afgetoetst zijn. De gemeente zal op regelmatige basis acties ondernemen om de opstart van de wekelijkse markt te doen slagen", vertelt Breugelmans nog. "Omdat de markt rond Pasen opstart wordt er al een paasactie georganiseerd, de andere acties houden we nog als verrassing." (MVBO)