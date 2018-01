Lille ontvangt de naaste buren van Vorselaar 27 januari 2018

Voetbal

Eerste provinciale

Bij Lille kunnen ze zich vanavond gaan opmaken voor een partij tegen de naaste buren van Vorselaar. Voor beide ploegen staat er veel op het spel. Vorselaar vecht tegen de degradatie, Lille mag de voeling met de kop van het klassement niet verliezen.





"Na de winterstop is er een ander Lille opgestaan", zegt Nurullah Koçak, die sinds enkele weken voor de verdediging speelt. "Probleem is dat we op dit moment hebben af te rekenen met een smalle kern. Een gevolg van de schorsingen en kwetsuren waarmee we te maken hebben. Anderzijds is het duidelijk dat deze groep er vol voor wil gaan. We beseffen bovendien dat elke misstap fataal kan zijn. Maar met die druk worden ook Racing Mechelen en Lyra opgezadeld. Op training wordt er alleszins enorm hard gewerkt. Met Vorselaar gaan we een bijzonder gemotiveerde tegenstander te bekampen krijgen. Ook zij zitten in een sterke periode."





De smalle kern werd intussen wel versterkt met verdediger Gill Swerts. Swert brengt bovendien heel veel ervaring mee. Trainer Vloemans nam hem meteen op in zijn kern. (TJH)





