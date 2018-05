Leden kinderraad leggen eerste steen nieuwe basisschool 08 mei 2018

02u40 0

Samen met Minister van Onderwijs Hilde Crevits legde burgemeester Paul Diels en de leden van de kinderraad de eerste steen aan de nieuwe gemeentelijke basisschool in Gierle. De minister werd hartelijk ontvangen door de leerlingen met zelfgemaakte dansjes en een muur van kartonnen dozen, waarvan elke doos een klaslokaal voorstelde. De bouw van de langverwachte nieuwe school startte in februari en zou in september 2019 klaar moeten zijn.





De nieuwe school zal zo'n 7 miljoen euro kosten. Ruim 5,5 miljoen euro komt van subsidies.





(MVBO)