Kunstenaar maakt unieke luster in middeleeuwse stijl Kristof Baelus

28 november 2018

18u53 0 Lille Karl Copmans die buiten kunstenaar ook uitvinder en zaakvoerder van eastl.eu is heeft een unieke luster ontworden die in zijn eigen slaapkamer prijkt. Dit omdat hij naar eigen zeggen zijn keuze niet vond in de winkel.

“Ik was al lang op zoek naar een mooi grote luster voor in de slaapkamer maar heb nergens mijn smaak gevonden. Als ik dan toch een mooi exemplaar zag was het prijskaartje niet realistisch”, zegt Karl Copmans. Na een lange zoektocht is de kunstenaar dan maar zelf aan de slag gegaan.

De interesse in natuursteen moest zeker verwerkt worden in de luster. Doordat de middeleeuwse stijl hem aanspreekt is het een combinatie van de twee geworden. In het midden van de middeleeuwse luster prijkt een mooie lichtgevende rotsblok.

“Ik denk dat iedereen talent bezit om dingen te maken maar je moet er durven aan beginnen. ls het toch eens niet lukt neem je gewoon een andere weg, recht naar je doel. Al is een portie engelengeduld wel handig”, aldus de kunstenaar.