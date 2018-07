Kruispunt wordt heraangelegd vanaf 31 juli 27 juli 2018

Een aannemer start op 31 juli met de heraanleg van het kruispunt van de Kabienstraat met de Wechelsebaan. Met deze ingreep wil het gemeentebestuur de verkeersveiligheid op dit kruispunt verhogen. De aansluiting van de Kabienstraat met de gewestweg wordt haaks aangelegd. DE in-en utirijdende wagens moeten door die ingreep sowieso hun snelheid verlagen. Deze ingreep is één van de concrete maatregelen van het Save Charter en zullen voor 31 augustus 2018 afgelopen zijn. Tijdens de duur van de werken is er geen doorgaand autoverkeer mogelijk. Bewoners van de Kabienstraat kunnen via het kruispunt Kerkstraat/Boskapelstraat omrijden. (VTT)