Krawatencross hoopt op 16.000 bezoekers 10 februari 2018

02u41 0 Lille Aan de Lilse Bergen in Gierle staan de leden van De Moedige Supporters (DMS) samen met ruim driehonderd vrijwilligers vandaag vroeg paraat om er opnieuw een spannende Krawatencross van te maken. "We starten onze dag om 7 uur 's ochtends met spek en eieren", lacht voorzitter Jef Van den Broeck.

De Krawatencross in Lille is een onderdeel van de DVV-Verzekeringen Trofee en staat garant voor sfeer en gezelligheid. Dat is volgens Jef Van den Broeck toch zo, voorzitter van wielerclub De Moedige Supporters die de cross elk jaar opnieuw organiseert. "De Krawatencross is een hoogdag in Lille en zeker nu we opnieuw onze twee wereldkampioenen Sanne Cant en Wout van Aert mogen ontvangen", begint Jef.





De 64-jarige voorzitter is met pensioen, maar eigenlijk rolde hij van de ene opdracht in de andere. "In 1999 werd ik voorzitter van De Moedige Supporters en startte ik met de organisatie van de Krawatencross, samen met de rest van het bestuur", zegt hij. "Ik ben eigenlijk de leider, maar dat mag ook heel vaak met een 'lange ij' geschreven worden", lacht Jef. "De cross is nu mijn voltijdse job. Elke dag zet ik om 9 uur 's ochtends mijn computer aan en die gaat pas uit om 22 uur 's avonds. Ik heb zelfs pen en papier op mijn nachtkastje liggen naast mijn bed, zodat ik iets kan opschrijven als ik 's nachts wakker word met een idee."





Deze Lilse hoogdag brengt elk jaar 15.000 bezoekers naar het domein, Jef hoopt dit jaar op 16.000 toeschouwers. "In elke reeks hebben we het maximum aantal renners aan de start staan en daar ben ik enorm fier op. Hier starten vijftig renners in elke categorie, in de lagere categorieën zelfs zeventig." Natuurlijk hoopt Jef op winst voor Lillenaars Sanne Cant en Wout van Aert.





Geheim?

De organisatie denkt ook aan de toekomst. "We hebben enkele dagen geleden ook een jeugdinitiatie gehad en dat vind ik enorm belangrijk. Kinderen konden rondrijden op het parcours en wie weet zit daar een nieuwe Wout van Aert of Sanne Cant bij. Wat het geheim is van die Lilse overwinningen? Dat weet ik niet en als ik het zou weten, ik zou het niet verklappen", lacht de voorzitter.





Een ding is zeker: Het wordt een dag vol plezier voor voorzitter Jef en zijn team. "Ooit ga ik eens echt met pensioen, maar nu nog even niet." (MVBO)