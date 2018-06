Korte brand in kleuterschool 't Klavernest tijdens feestje 11 juni 2018

In de kleuterschool van GVBS 't Klavernest op de Oostmalsebaan heeft het zaterdag rond 15 uur kort gebrand aan een houten constructie aan de buitenkant van een lokaal. Op dat moment was er net een feestje van het oudercomité aan de gang, waardoor de brand heel snel werd opgemerkt.





"De aanwezigen belden de brandweer en begonnen meteen te blussen, zodat de brand al geblust was voor de brandweer ter plaatse was", vertelt directeur Danny Van Dingenen. "De brandweer heeft dan nog preventief wat platen weggenomen om te zien of er inwendig niets meer smeulde. Rond 13 uur had ik daar nog wat onkruid afgebrand. Wellicht is een vonkje aan de binnenwand van die houten balk geraakt en heeft het daar een tijdje zitten smeulen."





Binnenin het lokaal is er geen schade, enkel de houten balk en de platen die verwijderd moesten worden zijn aan vervanging toe.





