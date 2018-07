Koperdiefstallen bij ruwbouw 24 juli 2018

De lokale politie kreeg gisterenochtend enkele meldingen van koperdiefstallen bij een ruwbouw. Rond 7 uur was er een melding van diefstal bij drie woningen in de Lepelstraat en één in de Engstraat in Beerse. In Wechelderzande (Lille) kwam er om 8.03 uur nog een melding van een koperdiefstal in de Lindenlaan. Hoeveel er net werd gestolen is nog onbekend. (WDH)