Koersfietsen en juwelen gestolen bij vier inbraken Jef Van Nooten

25 november 2018

Dieven hebben zaterdag op verschillende plaatsen ingebroken in Lille. Bij de politie in Turnhout liepen vier meldingen binnen. In de Krokuslaan in Lille braken de inbrekers de voordeur open. Ze gingen er aan de haal met geld en juwelen. Ook aan Klophamer werden juwelen uit een woning gestolen. Hier hadden de dieven de achterdeur geforceerd om binnen te geraken. Aan Hoogland gingen inbrekers aan de haal met twee koersfietsen. De vierde inbraak vond plaats in de Gebroeders de Winterstraat. Het inbraakalarm trad er om 18.45 uur in werking. De daders slaagden er toch in een horloge buit te maken.