Kleuters krijgen voorproefje van eerste schooldag bij Freinetschool De Vlindertuin Kristof Baelus

10 januari 2019

12u13 1 Lille In Freinetschool De Vlindertuin kunnen kinderen van twee tot vijf jaar elke maand komen proeven van het leven op school. Tijdens maandelijkse workshops ervaren de kinderen en hun ouders de werking van de Freinetschool. De workshops gebeuren steeds samen met een klasje van de school.

Op deze manier kunnen de kinderen voordat ze naar school komen al wennen aan het leven in de klas, de school en aan de juf. De ouders mogen tijdens de workshops aanwezig blijven, dit geeft hun kind een veilig gevoel.

Juf Romy is ervan overtuigd dat deze workshops een meerwaarde zijn. “Ouders krijgen zo zelf een zicht op wat er zich in de klasjes afspeelt, dat geeft hen ook vertrouwen in de werking”, klinkt het. Deze maand mag juf Romy de workshop’ ritme en dans’ geven.

“Aurora (2) kan al kennismaken met de andere kindjes van de klas. Ze is al wel ingeschreven maar wij vonden het leuk voor haar om toch eens langs te komen”, zegt haar papa. “Ze is gewoon van met kleinere groepjes kinderen om te gaan, zo kan ze al eens zelf beleven wat het is om naar school te gaan. Dat zal het makkelijker maken op haar eerste schooldag.”