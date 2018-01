Kindje Jezus is weer terecht 02u43 0

Het verdwenen kindje Jezus uit de kerststal in Wechelderzande is weer terecht. Zijn terugkeer werd opgemerkt toen de kerststal afgelopen weekend werd afgebroken. "In de loop van maandagmiddag kregen we telefoon dat er nu twee kindekes Jezus in de kerk van Wechelderzande lagen", vertelt Bart Vyncke. "Iemand heeft het kindeke Jezus van de kerststal buiten teruggebracht en het binnen in de kerk gelegd. Blijkbaar had de persoon die het had meegenomen daadwerkelijk wroeging gekregen."