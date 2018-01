Kindje Jezus gestolen uit kerststal 02u24 0 Foto Verheijen Het kindje Jezus toen het nog in de stal lag.

Het kindje Jezus uit de kerststal van Wechelderzande is verdwenen. "De mensen van de KWB merkten de diefstal zaterdag op", vertelt Bart Vyncke van de parochie. "Vermoedelijk is de diefstal al een dag eerder gebeurd, want de eigenaars van de dieren, die vrijdag nog in de stal zijn geweest, denken dat het toen ook al verdwenen was. Tien jaar geleden gebeurde al eens hetzelfde. Toen hebben we de pop teruggevonden in de vest aan Hof d'Intere, maar uiteindelijk hebben we die wel moeten vervangen. De KWB, die elk jaar veel tijd en zorg besteed aan de opbouw van de kerststal, doet hierbij dan ook een oproep om de pop terug te brengen en die in de kerk te leggen. De zijdeur van de kerk is altijd open. Het zou mooi zijn als de daders wroeging krijgen." (VTT)