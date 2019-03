KIndergemeenteraad plant 250 zomereiken Toon Verheijen

22 maart 2019

De leden van de kindergemeenteraad van Lille hebben de handen uit de mouwen gestoken. Ze hebben aan de Poeyelheide niet minder dan 250 zomereiken aangeplant. Ze kregen daarbij de hulp van de gemeentelijke groendienst. “Bij de start van het werkjaar zet de kindergemeenteraad telkens enkele doelen voorop. Iets wat door de kinderen steeds op de agenda geplaatst wordt, is ‘werken aan het milieu’. Elk jaar zetten ze zich bijvoorbeeld in tijdens de zwerfvuilactie”, zegt schepen milieu Chiel Danckers. Kinderburgemeester Maxence Olieslagers is blij dat ze het hebben gedaan. “Toen Chiel voorstelde om bomen te planten, vond iedereen dit direct een goed idee. Niet alleen het milieu vinden we belangrijk.”