Kerstconcert in Sint-Pieterskerk Kristof Baelus

29 november 2018

13u25 0 Lille Het Heggekoor uit Poederlee organiseert voor de vijfde keer een kerstconcert. Wegens groot succes moet er worden uitgeweken naar een nieuwe locatie.

De vorige edities vonden plaats in Poederlee, daar werd de locatie te klein. Dit jaar zal het concert plaatsvinden in de Sint-Pieterskerk in Lille.Hier zijn meer zitplaatsen voorzien dan op de locatie in Poederlee. Het concert, Christmas Carol, zal plaatsvinden op zondag 9 december om 15 uur.

Na het concert mag het publiek zich begeven naar een gratis aangeboden feestelijke receptie in parochiecentrum Sint-Pieter. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Ze kunnen vooraf besteld worden via email naar danenjan@telenet.be.